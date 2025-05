Colégio de Aplicação: UFPE divulga edital para vagas remanescentes

As inscrições poderão ser feitas de 25 de abril a 4 de maio, exclusivamente via internet, por meio da plataforma Sigaa

Colégio de Aplicação fica no Recife/Foto: Divulgação

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou o edital do processo seletivo de vagas remanescentes para o ingresso no 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio no ano letivo de 2025 do Colégio de Aplicação (CAp).

A seleção ocorrerá exclusivamente por meio de sorteio público eletrônico.

As inscrições poderão ser feitas de 25 de abril a 4 de maio, exclusivamente via internet, por meio da plataforma Sigaa.





As vagas ofertadas estão distribuídas da seguinte forma: duas vagas para livre concorrência para o 8º ano do Ensino Fundamental; duas vagas também em ampla concorrência para o 9º ano. Já para o Ensino Médio, a 1ª série conta com quatro vagas em ampla concorrência e sete destinadas à reserva de vagas; enquanto que a 2ª série oferece três vagas em ampla concorrência e nove reservadas.