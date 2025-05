Chuvas devem permanecer até a manhã desta sexta (25) no Litoral de Pernambuco

Recife amanheceu com chuva nesta quinta (24)/Foto: Adelmo Lucena/DP

As chuvas no litoral do estado devem continuar na noite desta quinta-feira (24) e manhã de sexta-feira (25), segundo um alerta emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). As pancadas são de intensidade moderada.





A Apac explica que as chuvas são motivadas pela confluência de umidade, que consiste na reunião ou concentração de ar úmido em uma determinada área, geralmente por meio de ventos que se encontram ou se deslocam para um ponto central.





A presença de umidade no ar pode levar à formação de nuvens, precipitação (chuva, neve, granizo) e, consequentemente, a variações no clima local.





Com isso, é recomendado que a população evite ficar em locais abertos, como praias e campos, e procure abrigo em casa ou em edifícios. Também é importante ter cuidado com árvores, que podem ser atingidas por raios e ventos. A atenção também deve se direcionar para o trânsito com a pista molhada.

A Prefeitura do Recife informou que a Defesa Civil da cidade mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.0813400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.