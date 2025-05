Choro e comoção marcam velório de menina morta por bala perdida na Zona Norte do Recife

"Minha irmã estava arrumando a sacolinha do aniversário dela. Ela morreu no próprio dia. É muito cruel. Eu só peço justiça. Justiça por essa criança", desabafou Kassandra Santos, tia de Hellen

O velório da pequena Hellen, de apenas quatro anos, foi marcado por forte comoção e gritos por justiça, neste segunda (14). Vítima de uma bala perdida durante um tiroteio no bairro do Córrego do Deodato, a criança foi atingida na cabeça as vésperas do próprio aniversário, enquanto a família preparava uma comemoração.





“Minha irmã estava arrumando a sacolinha do aniversário dela. Ela morreu no próprio dia. É muito cruel. Eu só peço justiça. Justiça por essa criança”, desabafou Kassandra Santos, tia de Hellen, visivelmente abalada durante a cerimônia de despedida.





Kassandra contou que esteve com a sobrinha pouco antes do crime. “Ela estava toda feliz, mexendo no cabelo, eu disse que ia comer o bolinho dela. Até pensei em levá-la comigo, mas decidi seguir só com meu filho. Minutos depois, só escutei os disparos. Tinha tanta gente ali… mas os tiros acertaram só ela. Só a minha pequena”, lamentou.





O crime ocorreu na noite do sábado (12), por volta das 18h, quando Hellen foi baleada durante um tiroteio na comunidade. Segundo informações preliminares, os disparos teriam sido resultado de uma disputa entre grupos criminosos que atuam na região. A menina chegou a ser socorrida com ajuda da Polícia Militar e levada em estado gravíssimo ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos.





Durante o velório, a dor foi compartilhada por dezenas de pessoas que compareceram para prestar as últimas homenagens. Muitas delas vestiam camisetas com o rosto de Hellen estampado e seguravam cartazes pedindo por justiça. “A sociedade toda está em peso querendo justiça. Vamos fazer um protesto. E não vamos parar até que esse crime não fique impune. Por favor, nos ajudem”, clamou Kassandra.





A morte foi confirmada ainda na noite do domingo (13) pela mãe da criança, por meio de uma publicação nas redes sociais: “Gente, infelizmente, Hellen não resistiu”, escreveu, em tom de desespero. A notícia rapidamente se espalhou, provocando grande comoção entre familiares, vizinhos e moradores da comunidade.