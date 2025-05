Cerimônia de tombamento da Estação do Brum acontece nesta quarta-feira (23)

Estação do Brum é o primeiro bem ferroviário de Pernambuco a ser tombado/Rafael Vieira/DP

A cerimônia de tombamento da Estação Ferroviária do Brum, localizada no bairro do Recife, acontece nesta quarta-feira (23), às 15h. O equipamento é o primeiro bem ferroviário de Pernambuco a ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).





O tombamento definitivo da estação aconteceu no dia 26 de março, durante a 107ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão colegiado do Iphan.





Atualmente, o espaço abriga o Memorial da Justiça de Pernambuco, onde estão guardadas, preservadas e organizadas a documentação histórica da justiça pernambucana. Entre os documentos históricos, está disponível no local o processo de Lampião, da comarca de Belmonte (1922).





A Estação Ferroviária do Brum estava tombada de forma provisória desde o dia 16 de janeiro. A caixa d'água que faz parte do pátio ferroviário do Brum, localizada a 20 metros da estação, também foi tombada. Ambas as construções passam a integrar os Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes.





Esse reconhecimento definitivo representa um avanço na preservação da memória ferroviária e na valorização do patrimônio arquitetônico da capital pernambucana. O tombamento contribui para a captação de recursos para a manutenção do prédio, além de fomentar o turismo e a educação patrimonial na região.





A cerimônia de tombamento será realizada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto.





História





Inaugurada em 1881, a Estação do Brum foi a primeira linha férrea brasileira construída pela The Great Western of Brazil Railway Company Limited (G.W.B.R.). A estação, localizada de forma estratégica, fora da área central de Recife, desempenhou um papel importante no transporte de passageiros e mercadorias, além do desenvolvimento urbano da cidade.





A estrutura serviu como ponta de linha da segunda estrada de ferro de Pernambuco: a Estrada de Ferro do Recife ao Limoeiro. O trajeto foi projetado para escoar a produção agrário-exportadora, especialmente açúcar, algodão e gado, além de transportar passageiros pelo estado.





Além de sua relevância funcional, o edifício se destaca pela imponência de sua arquitetura neoclássica, sendo um exemplar significativo do patrimônio ferroviário brasileiro.





Ao longo dos anos, a malha ferroviária recebeu investimentos e foi ampliada para a Paraíba e Rio Grande do Norte, facilitando o transporte de mercadorias até a região portuária do Recife. O sistema integrava trens e bondes em três pátios ferroviários, garantindo maior fluidez no deslocamento e impulsionando o desenvolvimento econômico, social e cultural da região.





Apesar de ter contribuído com o deslocamento de pessoas e economia local, a linha caiu em desuso devido a evolução dos meios de transporte. A estação era composta por uma área de embarque e desembarque de passageiros, oficinas, armazéns, desvios, trilhos, uma vila operária e uma caixa d’água, sendo boa parte destas estruturas removidas. A Estação do Brum foi inserida na Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário em 2010.