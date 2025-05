Casal é detido com mais de 12 Kg de cocaína escondida dentro de painel de carro, em Petrolina

Operação da PRF aprendeu 12,6 Kg de cocaína com casal/Divulgação/PRF

Um casal foi detido com 12,6 Kg de cocaína, que estava escondida dentro do painel de um carro, durante operação de segurança viária realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (14).





Os suspeitos, que dividiram a droga em tabletes, chamaram a atenção dos policiais ao entrarem em contradição durante a abordagem.





De acordo com a PRF, ao iniciar a verificação, o condutor do veículo afirmou que estava com sua esposa em uma viagem de passeio há quatro dias. Porém, ambos entraram em contradição. A atitude chamou a atenção dos policiais, que realizaram uma verificação no veículo até localizarem a droga.





Após a descoberta, o condutor admitiu que havia sido contratado para realizar o transporte do entorpecente, alegando que receberia uma certa quantia em dinheiro pela entrega.





O casal foi detido e encaminhado para a Polícia Federal de Juazeiro, na Bahia. Eles podem responder por tráfico de drogas.