Carro roubado no Recife é recuperado no interior de Minas Gerais

O roubo do veículo aconteceu no dia 31 de março, no bairro da Encruzilhada.

Veículo foi recuperado em Arinos, no interior de Minas Gerais/Divulgação/PRF

Um carro que havia sido roubado no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, no dia 31 de março, foi recuperado nesta quarta-feira (23), na cidade de Arinos, no interior de Minas Gerais. A ação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).





O carro, que não tinha seguro, havia sido roubado no dia 31 de março, enquanto a condutora esperava o semáforo abrir. Na época, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado abordou a motorista.





O veículo foi encontrado após agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual da Polícia Militar de Minas Gerais (BPRv-PMMG) receberem informações da PRF de que um carro suspeito estava circulando pela cidade de Arinos, no interior de Minas Gerais.





Ao realizar a abordagem, foi identificado que o veículo era clonado, sendo que o carro original era justamente o veículo roubado no Recife.





O motorista e o carro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arinos-MG. O veículo será devolvido aos proprietários, que ficaram aliviados com a notícia da recuperação do veículo.