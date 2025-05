Caminhão tomba no bairro do Pacheco em Jaboatão e atinge carro estacionado

O caminhão, que seguia por uma via estreita e inclinada, acabou tombando e colidiu com o muro de uma residência

/Foto: Reprodução/Redes Sociais





Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (24) na 1ª Travessa Professora Maria Menelau, no bairro do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, mas não deixou vítimas.





De acordo com a corporação, uma viatura foi enviada prontamente ao local. Ao chegar, os bombeiros encontraram o motorista fora da cabine do veículo, consciente e sem ferimentos, dispensando atendimento pré-hospitalar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não precisou ser acionado.





O caminhão, que seguia por uma via estreita e inclinada, acabou tombando e colidiu com o muro de uma residência. O impacto também atingiu um carro que estava estacionado na via. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.





A ocorrência foi finalizada ainda pela manhã, e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.