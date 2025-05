Caderneta da Criança do Recife: aplicativo facilita acompanhamento da primeira infância na capital

O novo sistema permite que pais e responsáveis acompanhem o desenvolvimento dos filhos de forma prática, com informações sobre marcos do desenvolvimento infantil, como reações motoras, início do engatinhar, além de dados sobre peso e altura

/Foto: Larissa Aguiar/DP

A Prefeitura do Recife lançou nesta quarta-feira (16) o aplicativo Caderneta da Criança do Recife, uma plataforma digital que compacta, em um só lugar, informações sobre saúde, educação e assistência social das crianças. A ferramenta, disponível dentro do aplicativo Conecta Recife, é pioneira no Brasil, vai beneficiar 108 mil crianças da capital pernambucana.

O novo sistema permite que pais e responsáveis acompanhem o desenvolvimento dos filhos de forma prática, com informações sobre marcos do desenvolvimento infantil, como reações motoras, início do engatinhar, além de dados sobre peso e altura. Em etapas futuras, a caderneta digital também integrará histórico vacinal, consultas médicas, frequência escolar, matrícula, benefícios assistenciais e notificações sobre serviços disponíveis, como recadastramento no CadÚnico ou abertura de matrículas.

Além disso, a plataforma também funcionará como um instrumento de busca ativa. De forma integrada com o WhatsApp da Prefeitura, notificações serão enviadas aos responsáveis alertando, por exemplo, sobre a proximidade de datas de vacinação, início de ano letivo ou prazos de atualização cadastral. “É tudo num só lugar: saúde, educação e assistência social. Um verdadeiro centro de cuidado com a infância e também com as gestantes da rede municipal”, explicou Rafael Cunha, secretário de Ciência e Tecnologia do Recife.

O prefeito João Campos destacou que o Recife é a primeira cidade do país a digitalizar completamente a Caderneta da Criança, tradicionalmente entregue em formato físico nas maternidades. “A partir de agora, todas as crianças recifenses passam a ter esse direito garantido. É um dos maiores projetos de transformação digital e social do país, reunindo dados desde o pré-natal ”, afirmou.

Para garantir o uso eficaz do aplicativo, a Secretaria de Educação dará início a uma série de treinamentos com gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores da rede municipal. A capacitação visa preparar as unidades de ensino para repassar as informações à comunidade e ampliar o alcance da nova ferramenta. “A Caderneta da Criança fortalece a política pública da primeira infância e ajuda a combater a evasão escolar, por exemplo, ao permitir o monitoramento da frequência dos alunos”, destacou a secretária de Educação, Cecília Cruz.

Segundo a secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, o sistema evita retrabalho, já que o histórico da criança poderá ser acessado de forma unificada com base no CPF do responsável. “O que antes era papel e se perdia com facilidade, agora está seguro e acessível pelo celular, em qualquer momento”, ressaltou.

Fruto de uma cooperação entre a Prefeitura do Recife, o Governo Federal e instituições como o Todos Pela Educação, a Fundação Lemann e o CIEB, a Caderneta da Criança poderá, futuramente, ser adaptada para outras cidades brasileiras. Segundo o prefeito João Campos, há duas versões em desenvolvimento: uma integrada ao Conecta Recife e outra pensada para cidades que ainda não possuem sistemas próprios de dados integrados. “Recife saiu na frente, fez o dever de casa e hoje oferece ao Brasil um modelo de política pública inovadora e escalável”, completou.