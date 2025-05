Cadela resgatada pela PRF no Curado passa bem e com lar adotivo garantido

/Divulgação/PRF

Uma cadela vítima de maus-tratos comoveu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Recife e já tem um final feliz garantido: assim que estiver completamente recuperada, será adotada por uma voluntária da Associação Abrigo Patas Encantadas. O animal apareceu no último domingo (20), visivelmente debilitado, na delegacia da PRF localizada no bairro do Curado, Zona Oeste da cidade.

Com um ferimento profundo no pescoço, causado por um chicote de motocicleta que estava preso ao corpo, a cadela entrou na unidade operacional do Km 69 da rodovia como se pedisse ajuda. Assustada e quase sem forças, ela foi acolhida imediatamente pelos policiais, que acionaram a instituição SOS Resgate para realizar o socorro.

O objeto foi removido com todo o cuidado, e os primeiros cuidados veterinários foram prestados. Além de receber os cuidados necessários para restabelecer a saúde, a cadela já tem um lar e nome garantido, se chamará: mamãe.