Bebê ferida em Araçoiaba durante ataque a tiros recebe alta

A bebê foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife/Foto: Rafael Vieira/DP

A bebê de 1 ano e 11 meses ferida em um ataque a tiros no município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, na quarta-feira (23), recebeu alta médica. A menina estava no colo do pai, que morreu junto com um amigo ao ser baleado enquanto jogava dominó na calçada de casa.





No momento do crime, por volta das 21h, um dos homens, identificado como Edson Rosendo de Santana, de 29 anos, estava com a filha e tentou fugir pulando um muro. A menina caiu no chão quando o pai foi baleado e morto. A bebê sofreu escoriações e precisou ser levada para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, e já recebeu alta médica.





Outra vítima, identificada como Tairones Francisco de Brito, de 32 anos, foi baleada duas vezes, entrou em casa para pedir ajuda para a companheira, mas morreu entre a sala e a cozinha de casa. Um terceiro homem, de 31 anos, também foi atingido, mas sobreviveu e foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Ele seria o alvo dos criminosos.





Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. Até o momento, as investigações apontam que Tairones Francisco e Edson Rosendo não seriam conhecidos pelos criminosos e não seriam os alvos.





Em 2024, Pernambuco registrou 3.441 mortes violentas intencionais, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). No Grande Recife foram 1.047 ocorrências. Segundo a pasta, em todo o estado, houve uma redução de 5,4% no número de homicídios se comparado com 2023.