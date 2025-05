"Bateu em mim e ainda fingiu estar armado", diz mulher vítima de agressão por funcionário da CBTU

A mulher estava levando o filho, que possui Síndrome de Down, para a terapia/Reprodução/TV Guararapes

A mulher agredida na Estação Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes, por um funcionário da estação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nesta segunda-feira (28), estava levando o filho, que possui Síndrome de Down, para terapia no bairro de Afogados, quando ele pediu para usar o banheiro. Ela afirmou, em entrevista a TV Guararapes, que limpou todo o banheiro, mas que sobrou alguns resíduos no ambiente.





“Eu estava indo para a terapia com meu filho, mas ele tem ansiedade e estava pedindo para ir ao banheiro. Eu pedi para a menina da bilheteria usar o banheiro e liberaram. Ele fez, mas ele só consegue fazer agachado. Eu limpei o local, mas ficou resíduos. Procurei alguém para avisar, mas não encontrei ninguém,” afirma a mãe da criança.





Em seguida, o chefe da estação confrontou e proferiu xingamentos contra a mulher. Depois disso, partiu para cima dela para tentar pegar o celular da vítima, que gravava todo o ocorrido. No ato, ele agrediu a mãe da criança e ainda fingiu que estava armado.





“A sorte que tinha um rapaz que me ajudou. O funcionário da CBTU bateu em mim, com o meu filho do meu lado, e ainda fingiu que estava armado. Eu fiquei sem entender nada. Acho que ele teve um surto”, relata a mulher.





A Polícia Civil de Pernambuco informou que o agressor foi preso em flagrante sob acusação de ameaça e vias de fato. Ele foi conduzido à Delegacia de Prazeres para a realização dos procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.





A CBTU, por meio de nota, lamentou o ocorrido e prometeu tomar as medidas administrativas cabíveis.