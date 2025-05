Atenção, motoristas: evento esportivo altera trânsito no Bairro do Recife

CTTU vai monitorar corrida no Centro do Recife/Foto: Arquivo

Motoristas que circulam pelo Centro do Recife devem ficar atentos.





No domingo (27), o Bairro do Recife será palco da etapa outono da Corrida das Estações, que começa às 6h.

Por isso, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade.

A corrida contará com percursos de 5km, 10km e 13km e tem previsão de término às 8h30, de acordo com a organização.





No percurso de 5 km os corredores largam no Forte do Brum, seguem pela Ponte Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega, Avenida Militar, finalizando no Forte do Brum.





No trajeto de 10 km, os corredores largam no Forte do Brum, seguem pela Ponte Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, retornando na Avenida Engenheiro José Estelita.





Para os corredores dos 13km, o percurso terá início no Forte do Brum, Ponte Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas,

retornando na Avenida Engenheiro José Estelita, Avenida Saturnino de Brito, Ponte Governador Paulo Guerra, Avenida República do Líbano, retornando na entrada da Via Mangue.





Agentes e orientadores da CTTU estarão orientando e organizando o trânsito durante toda corrida. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do teleatendimento gratuito e disponível 24h pelo número 0800.081.1078.