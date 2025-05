Assaltos na rua Capitão Temudo, na Zona Sul do Recife, deixam motoristas apavorados

/Reprodução/Redes sociais

Motoristas foram vítimas de uma sequência de assaltos na Rua Capitão Temudo, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na última quarta-feira (23), durante o horário de pico. Pelo menos sete veículos foram abordados por criminosos armados que chegaram de bicicleta e aproveitaram o congestionamento para cometer os roubos. A ação foi registrada por uma câmera instalada no interior de um dos automóveis.





As imagens, enviadas por uma das vítimas, mostram ao menos três homens invadindo a pista de uma alça de acesso à Ponte Paulo Guerra, no sentido de quem segue para Boa Viagem. Um dos assaltantes se dirige ao veículo de onde partiu a gravação e rende o motorista, exigindo os pertences dele, da esposa e da cunhada que o acompanhavam. Os criminosos levaram celulares, alianças e bolsas. Outros assaltantes agiram simultaneamente em veículos próximos.





A Polícia Militar de Pernambuco informou que vai reforçar as rondas na região para inibir esse tipo de crime. A corporação disse ainda que o policiamento no bairro do Pina é realizado por meio de equipes de motopatrulhamento, guarnições táticas e blitz integradas com a Operação Octopus, que conta com apoio de órgãos parceiros.





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.