Arquidiocese de Olinda e Recife celebra missa em memória do Papa Francisco nesta terça-feira (22)

Nesta terça-feira (22), às 19h, a Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo, será celebrada a missa em sufrágio pela alma do Papa Francisco, falecido na madrugada da última segunda-feira (21), aos 88 anos. A celebração será presidida pelos bispos auxiliares da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire, em virtude da ausência do arcebispo dom Paulo Jackson, que se encontra em viagem oficial a Israel.

A missa integra a programação das Oitavas da Páscoa, período de oito dias iniciado no Domingo de Páscoa, durante o qual a Igreja Católica celebra com intensidade a ressurreição de Jesus Cristo. Neste tempo litúrgico, cada dia é vivido como uma extensão do próprio Domingo da Ressurreição.

A missa desta noite será aberta ao público e representa um momento de oração e homenagem ao pontífice, cuja trajetória foi marcada pelo compromisso com a justiça social, o diálogo inter-religioso e a defesa dos mais vulneráveis.