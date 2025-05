Após obras, rodovia APE-009, em Muro Alto, é entregue com ciclovia pelo Estado

A rodovia é utilizada por moradores e turistas que se deslocam para as praias do Litoral Sul

A via recebe em média 1.184 veículos por dia/Foto: Yacy Ribeiro/Secom

A rodovia estadual APE-009, localizada em Muro Alto, em Ipojuca, foi entregue pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (25). A obra de reestruturação da rodovia custou R$ 18 milhões e foi realizada em um trecho de 5,2 quilômetros entre a PE-009 e a Praia de Muro Alto.





De acordo com a gestão, a via recebe em média 1.184 veículos por dia e recebeu pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) nos trechos de maior tráfego e blocos intertravados em áreas com forte apelo turístico. Agora, a nova APE-009 conta com ciclofaixa, melhorias no sistema de drenagem superficial e nova sinalização horizontal e vertical, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego local.





A estrada também é um dos principais acessos à Praia de Muro Alto, balneário turístico da região. A requalificação era um pedido antigo da população devido ao estado crítico que a APE-009 apresentava em função do desgaste natural, com buracos pela via, e da sobrecarga de tráfego.





“É uma via que tem uma demanda turística grande, além da necessidade de mobilidade dos moradores, e estava difícil de trafegar. Agora, podemos entregar uma obra que já está servindo à população. Esse é apenas um pedacinho, estamos fazendo a PE-60 e tantas outras obras de rodovia no Litoral Sul. E, com isso, completamos um volume de investimentos para melhoria e segurança na mobilidade da região, que representa o quarto maior destino turístico do Brasil”, destacou a governadora Raquel Lyra.





“É um reconhecimento que o Governo do Estado faz não só a Porto de Galinhas, mas também a toda a população. As obras são feitas justamente para que possamos entregar dignidade, trabalho e possibilidade de sobrevivência para o nosso povo”, destaca o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.





O secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, reforçou a importância da estrada para o turismo da região. "Hoje a gente chega com a APE-009 renovada, visando a melhoria das pessoas e também do turismo, sem dúvida nenhuma, com as pessoas se sentindo à vontade com o deslocamento”, disse o secretário. O presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, também comentou sobre o fortalecimento do turismo. “Porto de Galinhas agora tem uma das principais vias da região restaurada”, registrou.





Já o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), Rivaldo Melo, destacou a qualidade da intervenção. “Planejamos uma solução durável, moderna e integrada ao contexto urbanístico. A nova APE-009 está preparada para suportar o fluxo intenso e as exigências de uma região com forte vocação turística”, afirmou.