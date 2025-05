Após investigação social, SDS elimina aprovados em concurso da Polícia Militar

SDS excluiu alunos do curso da PM/Foto: Divulgação

A Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS) informou que 11 aprovados foram eliminados do curso de formação da Polícia Militar de Pernambuco.

Por meio de nota, a SDS disse que as eliminações aconteceram após uma investigação social.

Essa é uma das etapas do concurso público.

Esse grupo deve ir para as ruas até julho deste ano.

A portaria com as exclusões foi assinada pela secretária executiva de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira.





Segundo informações extraoficiais, entre as causas das eliminações, está o envolvimento dos alunos com crimes, como tráfico e violência doméstica.

A Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) da PM informou que os alunos foram eliminados do Curso de Formação e Habilitação de Praças em função da investigação social, prevista no item 16 do respectivo edital do certame.





"Todos os casos foram analisados pela Comissão do Certame, após interposição de recurso, conforme preconiza os itens 16.9 e 16.10. A PMPE reforça que todo o processo seguiu critérios objetivos, com base em normas legais e nos princípios da moralidade e idoneidade exigidos para o exercício da função policial", acrescentou.





O concurso









O governo de Pernambuco realizou concurso público para mais de 7 mil novos profissionais da segurança pública.

São 2.339 alunos: 2.014 homens e 325 mulheres.

Eles iniciaram o curso de formação da Polícia Militar, com previsão de término para julho.