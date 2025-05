Após incêndio, parte dos boxes do Mercado da Madalena está sem energia; Prefeitura promete auxílio

Mercado da Madalena teve incêndio no fim de semana/Foto: Rafael Vieira/ DP

Dois dias após o incêndio que atingiu o Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife, alguns boxes ainda estavam sem energia, nesta segunda (14).

O prefeito do Recife em exercício, Victor Marques (PCdoB), esteve no local.

Ele revelou que a Câmara dos Vereadores do Recife debaterá um auxílio emergencial para os comerciantes atingidos direta e indiretamente pelo incidente, no valor de R$ 3 mil.





“Nesse segundo momento, que é uma nova fase de trabalho, a Prefeitura envia hoje à Câmara dos Vereadores um Projeto de Lei de um auxílio de R$ 3 mil,aos permissionários que foram atingidos direta e indiretamente”, comentou.





Venda de peixe





O mercado está aberto para os comerciantes e para a população em geral, apenas com isolamento nas áreas imediatamente próximas ao foco do incêndio ocorrido na madrugada do último sábado (12).





Para contornar o transtorno da situação, alguns permissionários que comercializam frutos do mar estão funcionando extraordinariamente do lado de fora do mercado, em uma atitude combinada com a Prefeitura.





“A gente também sabe que é uma semana importante como essa, o início da Semana Santa, a gente liberou que os permissionários, demos suporte, tanto o controle humano para organizar a calçada e garantir essa venda. Colocamos pontos de energia, então houve um suporte imediato para que naquele momento as vendas pudessem ter seguimento”, acrescentou Victor Marques.





Jocélia Filgueira, de 52 anos, é responsável por uma peixaria que funciona no Mercado da Madalena há 30 anos. O espaço dela não foi atingido diretamente pelas chamas. Ela está tocando as vendas do lado de fora do prédio e conversou com a equipe de reportagem do Diario.





“Foi um susto, de uma hora da manhã a gente correu para cá e a gente ficou aqui atento, esperando. Quando foi mais ou menos nove horas, foi que a gente fez uma reunião e resolveu a gente montar aqui fora por causa da quaresma, devido aos peixes que a gente tinha pedido, muito material. Então a gente conseguiu ainda tirar as coisas de lá, colocar aqui fora para a gente trabalhar aqui fora”, explicou.





"A gente tá aqui porque tá sem energia, lá tava fechado até ontem, hoje é que eles estabeleceram a energia e a gente tá voltando hoje. Foi um consenso entre a gente e a prefeitura".





Jocélia conta que mesmo com toda a situação, está conseguindo seguir bem com as vendas de pescados, muito tradicionais nesta época do ano.





“A gente está conseguindo se manter. O horário da gente é das 6h da manhã até às 4h da tarde. Só que nessa época a gente prolonga mais um pouquinho”, comentou.





A previsão é de que a energia nos boxes próximos ao foco do incêndio seja restabelecida até hoje, para que os comerciantes possam voltar para seus espaços a partir desta terça (15).