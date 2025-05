Após fugir da polícia, homem é preso com 35 kg de maconha em Carnaíba, no Sertão

/Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante no município de Carnaíba, no Sertão pernambucano, após ser flagrado com 35 kg de maconha. A carga teria sido transportada de São Paulo. A ocorrência foi divulgada neste sábado (19) pela Polícia Militar.





Após desobedecer ordem de parada e tentar fugir pela PE-320, o homem foi interceptado por policiais. Ele admitiu que transportava drogas no porta-malas, onde foram encontrados 51 tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando 35,2 kg. Também foram apreendidos R$ 249 em dinheiro e um celular.





A operação foi planejada após a inteligência policial identificar indícios de tráfico regular de drogas vindo de outros estados para Carnaíba e Afogados da Ingazeira, no Sertão pernambucano. O suspeito estava sendo monitorado há dez dias.