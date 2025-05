Apesar da chuva do início do dia, previsão da Apac é de uma quinta com céu parcialmente nublado

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que pode chover forte em dois municípios do Sertão

/Arquivo/DP

Apesar das pancadas de chuva de intensidade forte na madrugada e início da manhã desta quinta-feira (24) em diversos bairros da Região Metropolitana do Recife, a previsão da Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac) é de que o guarda chuva não precisará ser usado ao longo do dia.





No último boletim divulgado pela Apac, às 17h da quarta-feira, a previsão era de céu parcialmente nublado à noite, com pancadas isoladas de intensidade de fraca para intermediária.





As outras regiões do estado seguem uma perspectiva semelhante à da RMR, de acordo com Apac. Agreste e Sertão até sem perspectiva de chuva.





Já de acordo com o Instituto Nacional Meteorologia (Inmet), existe risco de Perigo Potencial de chuva apenas em Araripina e Bodocó, no Sertão do estado.