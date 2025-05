Alerta de chuva forte apenas para uma região em PE; Restante do estado terá sol no início do feriadão, diz Apac

Quem for viajar para as praias e ou pegar estrada para o interior não precisa se preocupar com o mau tempo

/Reprodução/Portal da Apac

O início do feriadão da Semana Santa será sem, ou muito pouca, chuva em Pernambuco. É o prevê a Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac). A exceção é Fernando de Noronha, que tem alerta de Estado de Atenção.





Segundo a Apac, o arquipélago pernambucano deve receber pancadas de chuvas de intensidade de moderada a forte nesta quinta-feira (17), estendendo-se até a sexta, com o céu parcialmente nublado.





Nas outras regiões do estado, no entanto, a chuva não deverá ser problema para quem viajará para curtir as praias ou pegou a estrada para um programa no interior do estado. Para esta quinta (17) e sexta, a previsão é rigorosamente a mesma para Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão.





“Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia”.