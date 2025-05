Adolescente é morto a tiros ao retornar da escola, em São Lourenço da Mata

Segundo informações extraoficiais, o rapaz tinha envolvimento com tráfico de drogas, apesar de não ter sido encontrado nenhum material ilícito com a vítima

A Polícia Civil de Pernambuco abriu um inquérito para apurar o homicídio/Rafael Vieira/Arquivo DP

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros ao retornar da escola da rede estadual em que estudava, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta quinta-feira (24). Segundo informações extraoficiais, o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas, apesar de não ter sido encontrado nenhum material ilícito com a vítima.





O rapaz, que ainda estava com o fardamento escolar, levou 10 tiros, sendo oito na cabeça, disparados por dois homens que estavam em uma moto, na rua Maria Tereza Dourado, no bairro de Capibaribe, em São Lourenço da Mata.





O homicídio foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. Um inquérito foi aberto para apurar todos os fatos, a fim de identificar a autoria e a motivação do crime.