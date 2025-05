Adolescente de 15 anos é assassinada dentro da própria casa em Petrolina

/Foto: Reprodução das redes sociais

Uma adolescente, identificada como Geovanna Mônica Arquino dos Santos de 15 anos, foi assassinada a tiros, no bairro Jardim Petrópolis, localizado no município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na noite deste sábado (19).





De acordo com testemunhas, a jovem estava dentro da própria casa quando foi surpreendida por homens desconhecidos, que efetuaram os disparos de arma de fogo pela janela da residência.





Segundo relatos, Geovanna chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas já deu entrada no local sem vida.





Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do crime e identificar a autoria.