Adolescente de 13 anos é violentado e morto a tiros na Ilha de Itamaracá

Jovem morreu no local do crime/Foto: Paulo Paiva/DP Foto

Um adolescente identificado como Jonathan Agnaldo Emanoel da Silva, de 13 anos, foi assassinado na noite deste domingo (13) na Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na Rua Beija-Flor, no bairro Baixa Verde.





O jovem foi atingido por disparos de arma de fogo, além de ser agredido com um objeto contundente. Jonathan Agnaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, que ainda apura a motivação da ação criminosa.





O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro.





Uma pesquisa desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta que Pernambuco é o quarto estado com maior número de violência contra jovens em todo o país. Ao todo, 412 bebês, crianças e adolescentes foram assassinados em 2023.