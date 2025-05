Adicionar sal à comida pode aumentar risco de ansiedade em até 34%

O trabalho, publicado na edição de julho do Journal of Affective Disorders/Crédito: Pexels

O hábito de temperar pratos com sal em excesso pode elevar em até 34% as chances de desenvolver ansiedade. Os dados são de um estudo feito com exames de 440 mil adultos ingleses do UK Biobank, e analisado pela Universidade Médica de Xinjiang, na China.





O trabalho, publicado na edição de julho do Journal of Affective Disorders, que acompanhou participantes por mais de 12 anos, revelou ainda conexões entre o excesso do uso do realçador de sabor com a depressão e o envelhecimento precoce.