Jarbas Filho pede licença não remunerada da Alepe

Deputado irá focar nas eleições do diretório estadual do MDB, marcada para o próximo dia 24

O deputado estadual Jarbas Filho anunciou nesta quarta-feira (7) que solicitou “licença não remunerada” das suas atividades na Assembleia Legislativa de Pernambuco para disputar a presidência do MDB de Pernambuco.

Raul Henry é o atual dirigente do partido e será o oponente de Jarbas Filho na eleição para o novo diretório do MDB, que está marcada para o dia 24 de maio.

Em nota oficial, o deputado diz que sua candidatura busca manter vivo o espírito democrático da legenda e honrar o legado do seu pai, o ex-senador Jarbas Vasconcelos.

Leia a nota de Jarbas Filho na íntegra:

"Ao longo do meu mandato como deputado estadual, tenho me dedicado com seriedade às pautas que impactam a vida dos pernambucanos, sempre guiado pelo compromisso de honrar a confiança que me foi dada. É com esse mesmo senso de responsabilidade que comunico que solicitei uma licença não remunerada da Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Tomei essa decisão com muito cuidado e respeito ao povo que represento. A licença — sem qualquer ônus para o erário —, exclusivamente voltada para os trabalhos internos do Legislativo, não significa qualquer afastamento do mandato, tampouco das ações políticas e do contato com as bases. É uma medida justa e necessária neste momento.

Minha candidatura à presidência do MDB nasce da vontade de manter vivo o espírito democrático do partido, honrar o legado de Jarbas Vasconcelos, que sempre defendeu a política como um espaço de diálogo, coragem e construção coletiva. É buscar o fortalecimento de uma legenda que, ao longo dos anos, acabou se tornando menor do que sua história e lutas merecem. O MDB precisa voltar a ocupar o espaço de protagonismo e representatividade que sempre teve em Pernambuco.

Reafirmo que sigo firme no trabalho pelo crescimento do nosso estado, acreditando na política como instrumento de transformação e diálogo. A luta por um MDB mais forte é, também, uma luta por um Pernambuco mais justo, democrático e cheio de oportunidades.

Jarbas Filho

Deputado Estadual – MDB/PE"