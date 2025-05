Investigado doou R$ 60 mil para ex-ministro da Previdência

Entidade firmou acordo com INSS quando Onyx Lorenzoni chefiava a Previdência; ex-diretor doou para campanha do ex-ministro ao governo do RS

/Foto: Marcos Corrêa/PR

Ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social de Jair Bolsonaro (PL), Onyx Lorenzoni recebeu uma doação de R$ 60 mil na campanha ao governo do Rio Grande do Sul, em 2022, feita por Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), uma das entidades investigadas no esquema bilionário de descontos de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





O acordo de cooperação técnica da ABCB com o INSS, que permitiu descontos de 2,5% sobre aposentadorias, foi iniciado em março de 2022, quando Lorenzoni chefiava a Previdência e Gomes comandava a associação, e assinado em agosto daquele ano, período em que o político gaúcho já estava em campanha — a doação eleitoral, destacada pela Polícia Federal (PF), foi feita em 30 de setembro.