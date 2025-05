Goiana: Marcílio Régio tem 57% das intenções de voto contra 42% de Eduardo Batista, diz Exatta

/Divulgação

Apoiado pelo ex-prefeito Eduardo Honório (União Brasil), o candidato Marcílio Régio (PP) lidera a eleição suplementar pela Prefeitura de Goiana, município na Zona da Mata Norte do Estado, com 57,65% das intenções de voto, contra 42,35% do prefeito interino Eduardo Batista (Avante).





Os dados foram levantados pelo Instituto Exatta. A porcentagem considera os votos válidos da simulação estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.





A pesquisa, contratada pelo Diario de Pernambuco, foi realizada entre os dias 28 de abril e 01 de maio de 2025, quando foram entrevistados 500 eleitores, o que assegura uma margem de erro de 4,4% para mais ou para menos, com um nível de confiança estimado em 95%, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-01569-2024.





Já no cenário estimulado considerando as abstenções, Régio soma 49%, enquanto Batista aparece com 36%. Branco e nulos representam 2,6%, e 12,4% não responderam ou não sabem.





Na simulação espontânea, sem a apresentação dos nomes aos entrevistados, Régio registra 45,4%, contra 34% de Batista. 2% afirmaram votar nulo ou branco, e 18,6% não sabem ou não responderam.





Entre os dois candidatos, Eduardo Batista é o mais rejeitado pelos entrevistados. 35,6% afirmaram que não votariam nele se a eleição fosse hoje. 25,8% rejeitam Marcílio Régio. 38,2% não rejeitam nenhum dos candidatos, e 2,6% não responderam.