A pedido da PF, Moraes autoriza destruição do passaporte de Léo Índio

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a destruição do passaporte de Léo Índio, réu no STF pelos atos de 8/1 e foragido na Argentina

O pedido para destruição do documento foi da Polícia Federal (PF)/foto: Antonio Augusto/STF e Reprodução/Facebook

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e autorizou a destruição do passaporte apreendido de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio — primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedido para destruição do documento foi da Polícia Federal (PF).

Em manifestação encaminhada ao STF, em 29 de abril, Gonet ressaltou que a medida é adequada, uma vez que o documento está cancelado.

O passaporte de Léo Índio foi apreendido por agentes da Polícia Federal (PF) em outubro de 2023, durante uma operação. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação nos atos de 8 de Janeiro, mas fugiu para a Argentina alegando perseguição política.

