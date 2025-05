Vídeo: após cirurgia, ex-presidente Bolsonaro caminha pelo hospital

Ex-presidente Bolsonaro está internado no Hospital DF Star em Brasília desde sábado (12/4). Ele o passou por cirurgia de 12 horas

Ex-presidente fez uma cirurgia no seu intestino/Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo nesta terça-feira (15/4) em que aparece fazendo fisioterapia motora, com caminhada pelos corredores da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera após a cirurgia realizada no domingo (13/4) para corrigir complicações abdominais.





Nas imagens, é possível ver uma cicatriz na região central do abdômen, resultado da mais recente intervenção cirúrgica à qual ele foi submetido.





O vídeo mostra Bolsonaro anadando, com apoio, pelos corredores da UTI, acompanhado por enfermeiros e médicos responsáveis por sua recuperação.





- Sem desistir! Vamos adiante, Brasil!

- 15.04.2025

- Jair Bolsonaro pic.twitter.com/PGaLsj82vY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 15, 2025