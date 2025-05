Victor Marques diz que sucessão de João Campos não é a prioridade: ''foco completo na gestão''

Vice-prefeito do Recife concedeu entrevista ao Diariocast com Rhaldney Santos, que vai ao ar às 19h desta quarta-feira (16)

/Marina Torres/DP Foto

Uma possível sucessão do prefeito João Campos (PSB) não é a prioridade do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB) neste momento. Em entrevista ao Diariocast com Rhaldney Santos, que vai ao ar às 19h desta quarta-feira (16) no canal do Diario de Pernambuco no Youtube, o gestor disse que o foco do seu trabalho é no cuidado com a cidade “independente das circunstâncias políticas de 2026”. Esta é a primeira entrevista em estúdio de Victor Marques desde que foi eleito no ano passado.





“O mais importante é focar no nosso trabalho. Todo o resto passa a ser mais fácil. Nossa energia hoje é para trabalhar por quem mais precisa no Recife. Não esquecemos das nossas crianças, de quem está em área de morro, em área alagada. Sabemos das circunstâncias políticas de 2026, é logo ali, mas também sabemos que o que as pessoas esperam de nós nesse momento é que elas estejam sendo atendidas e cuidadas”, disse Marques.





A vice-prefeitura é o primeiro cargo político de Victor Marques, de 30 anos, que também comanda a Secretaria de Infraestrutura. Engenheiro, entrou na vida pública como chefe de gabinete de João Campos no mandato de deputado federal e na Prefeitura do Recife. Caso o prefeito concretize as especulações e deixe o Executivo da capital para disputar o Governo do Estado em 2026, é Marques quem assume.





Prefeito em exercício no momento da gravação da entrevista, Marques evitou comentar em detalhes o tópico da sucessão ou do pleito. Reconheceu a importância do ano pré-eleitoral, mas garantiu que se sente bem no cargo que exerce atualmente.





“Estou numa posição que me sinto bem, estou animado e sei que temos uma capacidade de entrega muito grande. É um momento importante, mas estou muito tranquilo em relação a isso”, afirmou.





A expectativa para uma candidatura de João, no entanto, não é infundada aos olhos do vice. Questionado sobre as recentes pesquisas de intenção de voto que apontam uma vitória com ampla vantagem do socialista sobre a governadora Raquel Lyra (PSD), Marques se deteve a elogiar o trabalho do companheiro de chapa.





“O que eu entendo é que boa parte do Estado enxerga em João um grande gestor que conseguiu transformar muitas demandas que o Recife tinham como históricas e desenvolver um bom trabalho aqui, e continua desenvolvendo”, declarou.