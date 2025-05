Vereador do Recife apresenta Projeto de Lei que cria o Dia de Combate à Cristofobia

/Foto: Câmara do Recife

O vereador do Recife Alef Collins (PP) propôs um Projeto de Lei que institui o “Dia Municipal de Combate à Cristofobia”. Para ele, a data busca “o reconhecimento e a proteção [da Câmara] contra qualquer tipo de hostilidade religiosa”.





O objetivo do PL é fomentar a realização de eventos públicos “que valorizem e divulguem Jesus Cristo e a Fé Cristã”. Além de “opor-se a qualquer tipo de violência contra os cristãos e aos abusos da Cristofobia”, segundo justificativa publicada no Diário Oficial do Município, no sábado (26).





Diario de Pernambuco. "Neste Carnaval, a gente pôde ver a ridicularização da personificação de Jesus Cristo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, por exemplo. Com esse projeto, quero mostrar que o Recife se importa com a fé cristã", diz o vereador Alef Collins ao. Ele se refere ao desfile da Escola de Samba Beija-Flor, em que um carro alegórico trazia a imagem do Cristo Redentor envolta em um saco de lixo, e ao vídeo do folião mineiro que ficou conhecido como "Jesus de Tanga"





Ele não soube citar exemplos de ações “cristofóbicas” no Recife, mas declara que o PL seria uma “forma de prevenção”. “Para que as pessoas possam se conscientizar. Então, essa data municipal é também uma forma de evitar que isso aconteça”, diz o político, que também é diácono da Assembleia de Deus.





Se o projeto for aprovado, o evento deverá ser celebrado, anualmente, em 5 de junho. Segundo o parlamentar, a data foi escolhida por ser neutra no calendário religioso, sem coincidir com outras datas simbólicas.





O parlamentar diz ter conhecimento do Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa sancionado pela Lei nº 11.635, em 2007, e celebrado em 21 de janeiro. Entretanto, diz que a existência do PL no Recife seria “uma forma vanguardista de mostrar que nos importamos com a fé cristã”.





O projeto será analisado em comissões antes de ser levado ao plenário. “Eu tenho certeza que o PL vai passar”, afirma Alef Collins.