PL da Anistia: saiba quem são os nove deputados pernambucanos que assinaram urgência do projeto

/Antonio Cruz/Agência Brasil

Nove deputados federais pernambucanos assinaram o pedido para a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que prevê anistia para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e outros envolvidos na trama golpista desde o segundo turno das eleições de 2022. O requerimento já possui o número mínimo de assinaturas para tramitar na Câmara Federal, e a votação depende apenas da decisão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos).





A maior parte dos apoios partiram do Partido Liberal (PL) e do Partido Progressistas (PP). Ambos possuem quatro deputados federais eleitos. Somando os quadros das duas legendas, somente Fernando Monteiro (PP) não assinou o requerimento.





As demais assinaturas partiram do União Brasil e do Republicanos, partidos que abrigam nomes da direita ao centro – apesar do segundo compor a base do Governo Lula.





Veja a lista dos pernambucanos que apoiaram a urgência:

André Ferreira (PL)

Coronel Meira (PL)

Fernando Rodolfo (PL)

Pastor Eurico (PL)

Clarissa Tércio (PP)

Eduardo da Fonte (PP)

Lula da Fonte (PP)

Mendonça Filho (União Brasil)

Ossesio Silva (Republicanos)





O União Brasil possui, ao todo, três pernambucanos em Brasília. Fernando Filho e Luciano Bivar não assinaram a urgência do projeto. Já o Republicanos possui apenas mais um nome, Augusto Coutinho, que também não assinou.





Os 13 demais deputados federais pernambucanos do Avante, MDB, PCdoB, PT, PV, Rede e Solidariedade não apoiaram a urgência do projeto.