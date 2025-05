Após recusa, União Brasil indica novo nome para o Ministério das Comunicações

Frederico de Siqueira Filho/foto: Reprodução/Telebras

O União Brasil confirmou nesta quarta-feira (23/4) a indicação de Frederico de Siqueira Filho para o comando do Ministério das Comunicações. A escolha foi anunciada pelo presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, após o deputado Pedro Lucas (União-MA), inicialmente cotado para o posto, recusar o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Frederico é o atual presidente da Telebras e foi apresentado como uma alternativa técnica e alinhada com os interesses do partido. No entanto, a indicação ainda depende de aprovação do presidente da República. Segundo Rueda, o nome de Frederico foi levado a Lula pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP).

O Ministério das Comunicações está sem titular desde o dia 9 de abril, quando o então ministro Juscelino Filho (União-MA) pediu demissão. A vaga foi oferecida inicialmente a Pedro Lucas, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. O parlamentar chegou a reunir a bancada do partido para discutir o assunto, mas decidiu não aceitar a nomeação.

