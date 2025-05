STF tem 4 votos por prisão de Collor; Gilmar leva caso ao plenário

/Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles

Mesmo após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes pedir destaque no julgamento sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor, outros magistrados continuam registrando seus votos no plenário virtual. Até o momento, três ministros acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, na validação da prisão.

Embora esses votos não alterem o cenário para o julgamento em plenário físico, eles servem como indicativo da análise dos magistrados sobre a manutenção da prisão de Collor para o cumprimento da pena de 8 anos e 10 meses, imposta em um desdobramento da Operação Lava Jato.

Os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso votaram antecipadamente, acompanhando Moraes, enquanto Flávio Dino votou antes do pedido de Gilmar Mendes por destaque.

