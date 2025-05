São João: Prefeitura de Caruaru vai pagar R$ 750 mil para Calcinha Preta e R$ 600 mil para Leo Santana; veja outros cachês

São João de Caruaru 2024/Divulgação

Chamado em Pernambuco de o "maior São João do Mundo", os festejos de Caruaru, no Agreste, são marcados por gastos nada modestos. Esta semana, a prefeitura divulgou no Diário Oficial alguns cachês que serão pagos a artistas contratados para a festa, que tem início oficialmente nesta sexta (25).

No topo da lista dos cachês aparece a banda de forró Calcinha Preta, que assinou contrato com o município por R$ 750 mil para um show no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga no dia 12 de junho. No Diário Oficial, também contam os contratos para pagamento de cachês "bem recheados" para outros cantores.

O cantor Leo Santana vai receber R$ 600 mil pela apresentação e Henry Freitas, R$ 550 mil. Zé Vaqueiro vai levar R$ 450 mil; Mano Walter receberá R$ 300 mil; Lambasaia, R$ 280 mil; e Vítor Fernandes, R$ 250 mil. A apresentação de Lairton e seus Teclados saiu por R$ 150 mil e a de Almir Bezerra, por R$ 52 mil.

A prefeitura prometeu um São João com 1.410 atrações, sendo 83% delas artistas de forró.

PAINEL DO MPPE

No ano passado, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) fez um levantamento de gastos de prefeituras com os artistas contratados para o São João. O painel foi divulgado na internet, mostrando um gasto total pelos municípios de R$ R$ 95.202.022,22, por meio de 1.124 contratações.

Em 2024, Caruaru liderou a lista de valores por município, com um total R$ 14.355 milhões e 64 atrações. Isso representou 15,08% do investimento do interior. Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, teve o maior número de atrações (65), sendo o 4º no ranking de valores, com R$ 5.766 milhões, correspondendo a 6,06%.

Araripina, no Sertão, ficou em segundo lugar em investimento, com R$ 6.738 milhões (7,08%) e 26 atrações. Petrolina, no Sertão, ocupou o terceiro lugar, com um valor de R$ 6.373 milhões (6,69%) para 25 atrações, segundo o painel.

O município de Gravatá, no Agreste, também teve uma quantidade expressiva de atrações (56), ficando atrás apenas de Vitória e Caruaru nesse particular e recebendo um investimento de R$ 5.766 milhões (4,49%).

Tanto Arcoverde, no Sertão, quanto Goiana, na Mata Norte, tiveram gastos de pouco mais R$ 3 milhões, com 22 e 37 atrações, respectivamente, correspondendo juntas a quase 7% do investimento total.