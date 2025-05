Réu por corrupção, prefeito de Pesqueira alega inocência e diz que 'tentam atingir sua imagem'

Prefeito de Pesqueira, Cacique Marcos Xukuru (Republicanos)/Foto: Divulgação

Denunciado pelo Ministério Público (MPPE) por liderar um suposto esquema de corrupção que teria desviado mais de R$ 15,7 milhões em Pesqueira, no Agreste, o prefeito Cacique Marcos Xukuru (Republicanos) divulgou nota, nesta segunda-feira (28), em que se declara inocente, chama a acusação de “infundada” e volta a alegar ser vítima de perseguição política.





“[Cacique Marcos] jamais praticou qualquer ato de direcionamento de licitações ou qualquer conduta que causasse prejuízo aos cofres públicos”, diz o comunicado, enviado ao Diario de Pernambuco. “As acusações apresentadas são infundadas e serão devidamente contestadas no âmbito judicial.”





Na nota, o prefeito também afirma que “continuará defendendo com coragem e responsabilidade os interesses da população de Pesqueira”, embora “tentem atingir sua imagem e o projeto de transformação que lidera”.

Cacique Marcos e outros 12 investigados, incluindo vereadores e empresários da cidade, viraram réus no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na última sexta-feira (25), por organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. O grupo teria direcionado 15 licitações e causado prejuízo total de R$ 15.710.135,20 aos cofres públicos, segundo a denúncia.





Ele também é acusado pelo MPPE de receber indevidamente R$ 77 mil, em transações bancárias, e até uma Hilux, para uso pessoal, de empresários favorecidos pelas supostas fraudes em licitações. Os crimes teriam acontecido entre janeiro de 2021 e setembro de 2022.





Ainda de acordo com a investigação, o direcionamento dos certames seria para retribuir o apoio financeiro – de cerca de R$ 2 milhões – recebido durante a campanha eleitoral de 2020.





Leia a nota de Cacique Marcos Xukuru na íntegra:





“O Prefeito eleito de Pesqueira, Cacique Marcos Xukuru, reafirma que jamais praticou qualquer ato de direcionamento de licitações ou qualquer conduta que causasse prejuízo aos cofres públicos. As acusações apresentadas são infundadas e serão devidamente contestadas no âmbito judicial, com a serenidade de quem sempre pautou sua vida pública pela ética, pela legalidade e pela defesa do interesse coletivo.





Cacique Marcos Xukuru esclarece que confia plenamente na Justiça e acredita que todas as informações serão esclarecidas, demonstrando a lisura de sua atuação à frente do município.





Reitera, ainda, que seu compromisso permanece firme com o povo de Pesqueira, na construção de uma gestão transparente, participativa e voltada para o bem comum.





Por fim, lamenta que, mais uma vez, tentativas políticas e narrativas distorcidas, de um processo judicial ainda em fase inicial, seja explorado de forma midiática para benefício político de terceiros, onde nem houve apresentação de defesa, mas tentem atingir sua imagem e o projeto de transformação que lidera, mas assegura que continuará defendendo com coragem e responsabilidade os interesses da população de Pesqueira.”