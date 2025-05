Raquel Lyra e João Campos lamentam morte do papa: ''Maior líder global do nosso tempo''

Raquel Lyra e João Campos se manifestaram sobre morte do papa./Foto: Yacy Ribeiro/Secom e Edson Holanda/PCR

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lamentaram a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21). O pontífice morreu nesta madrugada, aos 88 anos, após enfrentar um quadro de pneumonia bilateral.





A chefe do Executivo estadual destacou que o mundo perde uma voz ativa na busca por igualdade social e na defesa dos direitos humanos. "Hoje é um dia muito triste para a comunidade católica e para todas as pessoas que acreditam no amor e na fraternidade como forças que movem nosso mundo", declarou Raquel.





João Campos divulgou imagens de seu encontro com o papa em 2018. Ele definiu o argentino como "o maior líder global do nosso tempo".





"Desde que assumiu como sumo pontífice, foi um exemplo de homem público, de religioso e, sobretudo, de ser humano que procurava fazer e propagar o bem. Seus atos falavam por si, deixando um legado que permanecerá vivo e irradiando o amor e seu incansável trabalho por justiça social", comentou o prefeito.





Configura na íntegra as homenagens prestadas por Raquel Lyra e João Campos:





Raquel Lyra, governadora de Pernambuco





Hoje é um dia muito triste para a comunidade católica e para todas as pessoas que acreditam no amor e na fraternidade como forças que movem nosso mundo.





O falecimento do Papa Francisco nos deixa um vazio imenso. O mundo perde uma voz ativa na busca por igualdade social e na defesa dos diretos humanos.





Certamente ele agora está nos braços do Pai, ao lado de nosso senhor Jesus Cristo.





Da eternidade, tenho convicção, seguirá nos guiando e abençoando.









João Campos, prefeito do Recife





O Papa Francisco foi o maior líder global do nosso tempo. Desde que assumiu como sumo pontífice, foi um exemplo de homem público, de religioso e, sobretudo, de ser humano que procurava fazer e propagar o bem.





Seus atos falavam por si, deixando um legado que permanecerá vivo e irradiando o amor e seu incansável trabalho por justiça social.





Em vida, o Papa Francisco promoveu dignidade, solidariedade e esperança onde havia sofrimento.





Que possamos honrar sua memória, seguindo os ensinamentos de amor e união que ele deixou.