Raquel Lyra diz que campanha em Goiana é em outro momento: ''sou governadora de todos os pernambucanos''

/Blog Dantas Barreto

Tendo dois partidos aliados na disputa da Prefeitura de Goiana, a governadora Raquel Lyra (PSD) deu a entender, nesta terça-feira (22), que não pretende se envolver na campanha eleitoral que está acontecendo no município. Ela foi questionada se iria à cidade pedir voto para algum candidato, já que hoje o prefeito do Recife, João Campos (PSB), participa de um ato político ao lado de Marcílio Régio (PP). O outro postulante é o prefeito interino Eduardo Batista (Avante).





“Estamos cuidando do nosso Governo. Deixa a campanha da cidade para outro momento. Agora, eu sou governadora de todos os pernambucanos, para trabalhar junto com Goiana, para fazer daquele povo também ser feliz”, falou Raquel Lyra.





A eleição suplementar em Goiana está marcada para o dia 4 de maio, quando os eleitores escolherão o novo prefeito.

Compromissos





Em nota enviada à imprensa, Eduardo Batista informou que cancelou os compromissos de campanha, nesta terça, em respeito ao falecimento do Papa Francisco.

“A Coligação Experiência para Fazer Mais, liderada pelo prefeito de Goiana e candidato Eduardo Batista vem a público comunicar que suspendeu por dois dias as atividades de campanha em respeito ao luto dos cristãos pelo falecimento do Papa Francisco, cujo velório está sendo iniciado no Vaticano e em todo o mundo. O luto e interrupção das agendas de rua é um gesto de reverência à memoria do Papa, que foi um exemplo de humildade, fé e amor ao próximo”, diz a nota do prefeito interino.





Já o candidato Marcílio Régio manterá a caminhada “Onda Azul” marcada para as 19h11, saindo da Praça Laura Nogueira, tendo a companhia do prefeito João Campos.