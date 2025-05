Em lados opostos em Pernambuco, PSDB e Podemos devem oficializar fusão até o fim de abril

União partidária deve ser comandada pela presidente do Podemos, mas articulação no Estado pode ficar com os tucanos

/Divulgação; Roberto Soares/Alepe

A fusão entre o PSDB e o Podemos passa por suas tratativas finais e deve ser oficializada até o final de abril, e Pernambuco é um dos estados que pode ter seu tabuleiro político impactado pela união partidária. Aqui, o Podemos compõe a base da governadora Raquel Lyra (PSD), que deixou o ninho tucano e levou consigo mais de 30 prefeitos. Já o PSDB, sob o comando do presidente da Assembleia Legislativa (Alepe), Álvaro Porto, está cada vez mais próximo do prefeito do Recife, João Campos (PSB).





É esperado que a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, assuma a presidência do novo partido, enquanto o executivo tucano Marconi Perillo tenta retornar ao Governo de Goiás. Ainda não se sabe, entretanto, com quem ficará o comando da união em Pernambuco.





Tanto Álvaro Porto quanto o presidente estadual do Podemos, Marcelo Gouveia, preferiram deixar o tema de lado até que haja uma oficialização das executivas nacionais, mas o tucano demonstrou mais otimismo com a fusão. Nos bastidores, especula-se que Pernambuco ficou sob o grupo do PSDB, o que enfraqueceria a base da governadora.





Gouveia, por sua vez, chegou a afirmar que apoiar Raquel Lyra é inegociável. Uma mudança poderia custar sua permanência na legenda.





“O Podemos é aliado à governadora Raquel Lyra. Caso aconteça essa fusão, é um tema para discussão após definir quem fica com a presidência do novo partido. Estamos firmes ao lado da governadora. Se não estivesse, sairia do partido e seguiria com a governadora”, disse.





Hoje, o Podemos comanda a Secretaria estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, com o secretário Cícero Moraes. No mês passado, ganhou a presidência do Instituto de Pesquisas Agropecuárias (IPA), com Miguel Duque.





Além disso, o advogado Armando Monteiro Bisneto será o presidente do Complexo Portuário de Suape, fruto de articulação da governadora com o ex-senador Armando Monteiro Neto (Podemos). A posse será na sexta-feira (25).





Brasil





Nacionalmente, o acordo beneficia ambas as executivas. O novo partido, produto da fusão, somaria 25 deputados federais – além de cinco do PSC, incorporado pelo Podemos – e sete senadores, aumentando o alcance da legenda de Renata Abreu e amenizando a crise vivida pela sigla de Marconi Perillo.





Em Brasília, especula-se que a fusão dê fôlego o bastante aos tucanos para evitar a saída do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que considera migrar para o PSD. Leite é a escolha de ambos Perillo e Abreu para disputar a presidência da República.





Nas eleições de 2022, o PSDB não participou da disputa presidencial e não elegeu novos nomes ao Senado, ficando com três governadores e 13 deputados federais – o pior resultado da história tucana.