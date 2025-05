Prefeito de Surubim não deve usar alunos da rede municipal para se promover, recomenda MPPE

Prefeito Cléber José de Aguiar da Silva, conhecido como Chaparral/Divulgação





O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou que a Prefeitura de Surubim, no Agreste, não use alunos da rede pública para promoção pessoal do prefeito Cléber José de Aguiar da Silva (UB), conhecido como Chaparral, ou de qualquer outra autoridade municipal.



A recomendação foi expedida no dia 16 de abril pela 2ª Promotoria de Surubim. Ela acontece depois da circulação de um vídeo em que crianças matriculadas na rede municipal parecem ser induzidas por uma servidora pública a elogiar o prefeito.

Nas imagens, a mulher pergunta aos alunos da educação infantil se algum outro gestor público já havia oferecido condução para que eles visitassem um circo. "Não", dizem as crianças. Em outro momento do vídeo, ela questiona: “Quem mandou o transporte vir buscar vocês para ir para o circo?”, fazendo com que alguns estudantes respondam o nome do prefeito.





De acordo com o MPPE, a utilização do ambiente escolar e de alunos menores de idade para fins de promoção pessoal de agentes políticos configura desvio de finalidade da administração pública. O órgão também considera que a conduta “viola os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, e pode influenciar indevidamente a formação de opinião das crianças e adolescentes”.





Além disso, a recomendação propõe a imediata retirada de quaisquer materiais, sejam impressos, audiovisuais ou digitais, os quais contenham elementos que possam contribuir para a promoção pessoal do prefeito e das demais autoridades municipais. Para o MPPE, a prefeitura também deve instaurar mecanismos internos de controle e fiscalização para assegurar o cumprimento da recomendação.

Posicionamento





No dia 16 abril, após o vídeo repercutir nas redes sociais, a prefeitura de Surubim publicou uma nota sobre o caso. Segundo a gestão municipal, a postura da servidora não reflete o posicionamento do município.





“Na atual gestão, respeitamos o critério da impessoalidade e assim são orientados todos os auxiliares diretor e servidores. O fato de uma servidora informar aos alunos que a Prefeitura firmou parceria com um circo e que o sonho das crianças simples da Rede Municipal será realizado sem custos para os pais e, equivocadamente, citar o nome do prefeito, ao invés de ressaltar que era patrocínio da instituição Prefeitura Municipal de Surubim", diz trecho da nota.