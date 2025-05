Planalto confirma ida de Lula ao funeral do Papa Francisco

/Foto: AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participarão do funeral do Papa Francisco, que teve a morte confirmada nesta segunda-feira (21) pelo Vaticano.





De acordo com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a comitiva completa deve ser anunciada nesta terça-feira (22).





A viagem ainda não tem data confirmada, uma vez que ainda dependerá do cronograma, que ainda será detalhado pelo Vaticano.





A tendência é que o funeral aconteça entre quarta (23) e sábado (26) no menor país do mundo. Lula decretou luto oficial de sete dias no Brasil em memória à morte do Papa Francisco.





O Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo, apesar do declínio em termos proporcionais em razão do avanço do segmento evangélico nos últimos anos.