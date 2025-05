No 11º dia na UTI, Bolsonaro tem piora clínica

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília

/Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após ter sido submetido a uma cirurgia no domingo (13/4) para tratar uma obstrução intestinal. De acordo com o último boletim divulgado nesta quinta-feira (24/4), ele apresentou “piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos”.

O boletim ainda informa que Bolsonaro continua em jejum oral e com “nutrição parenteral exclusiva”.





“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pósoperatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, informou o documento.