''Mulher branca, bonita e rica incomoda'', diz vereadora na Câmara Municipal de SP

Cris Monteiro discutiu com sindicalistas durante discurso na tribuna da Câmara Municipal de SP, em meio à votação do reajuste a servidores

Vereadora Cris Monteiro (Novo)/foto: Reprodução

A vereadora Cris Monteiro (Novo) afirmou na tribuna da Câmara Municipal de São Paulo nesta terça-feira (29/4) que “uma mulher branca, bonita e rica” incomoda. A declaração foi direcionada a sindicalistas presentes na galeria do plenário durante a votação do reajuste dos servidores municipais.

Cris Monteiro defendia a proposta de reajuste do prefeito Ricardo Nunes (MDB), rechaçada pelos sindicatos e pela oposição, quando passou a bater boca com alguns sindicalistas e vereadores do PSol, como Luana Alves, que é negra.

“Luana, eu estou falando. Quando você falou, não abri a boca. Eu escutei todos vocês calados. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade para vocês, vocês ficam todos nervosos. Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês. Mas estou aqui representando uma parte importante da população, que me elegeu. Eu faço o que é certo. não vou defender essas pessoas que deixam crianças na sala de aula, fazendo greve”, afirmou a vereadora.

Sim, gente! Uma vereadora do NOVO - tinha que ser - na Câmara Municipal teve a coragem de fazer essa fala na tribuna da Câmara.



Racismo e preconceito puro e simples e ainda tentando fazer o tal racismo reverso por ser branca.



Que lástima! pic.twitter.com/T0ZnjNdDtj — Toninho Vespoli (@ToninhoVespoli) April 29, 2025

