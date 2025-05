Micro e pequenas empresas terão Frente Parlamentar na Alepe

Colegiado será instalado nesta quarta e conta com apoio do Sebrae para debater pautas estratégicas e fortalecer os negócios no estado

/Foto: Matheus Augusto/Sebrae

Cecília Belo

A Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa será reativada, nesta quarta-feira (23), às 9h, no auditório Ênio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A Frente tem como principais objetivos aumentar a competitividade de micro e pequenas empresas e fortalecer os negócios em Pernambuco.





Empreendimentos de médio e pequeno porte somam 94% do total de empresas no estado - ultrapassando 595,4 mil, de acordo com a Receita Federal. As pequenas empresas também geram muitos novos postos de trabalho. Em 2024, foram criados 50,5 mil empregos com carteira assinada, o que representa 81,15% do total de postos formais gerados no ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).





Coordenada pela deputada estadual Débora Almeida (PSDB), a Frente Parlamentar também tem incentivo do Sebrae Pernambuco. Entre as pautas prioritárias estabelecidas, estão o novo decreto de classificação de risco das atividades econômicas de Pernambuco, o projeto de lei do licenciamento ambiental e a regulamentação da produção de queijo artesanal em Pernambuco.





Para a deputada Débora Almeida, retomar a iniciativa junto ao Sebrae é essencial para o crescimento econômico estadual. “A retomada dos trabalhos da Frente tem total sinergia com o desenvolvimento do nosso estado. O Sebrae, ao lado de outros parceiros, tem importância estratégica para a movimentação da economia, para geração de emprego e renda e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo", afirma.





"O Sebrae/PE já atua de forma intensa na construção e implementação de políticas públicas nos municípios. Agora, queremos ampliar esse debate no âmbito estadual. Para isso, estamos propondo uma agenda com pautas que consideramos estratégicas para o fortalecimento do ambiente de negócios em Pernambuco”, destaca o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra.