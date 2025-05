Marina Silva recebe alta após apresentar desconforto gástrico

Ministra sentiu mal-estar e fez exames em hospital particular

Marina Silva/foto: Lula Marques/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sentiu um desconforto gástrico na tarde desta terça-feira (15) e foi levada para atendimento médico em um hospital particular de Brasília. Segundo a assessoria de imprensa da ministra, ela apresentou sintomas compatíveis a um quadro viral não especificado, mas os exames descartaram a possibilidade de infecções graves.

Marina Silva não chegou a ficar internada e, após exames, hidratação e administração de medicamentos, ela teve melhora no estado geral e recebeu alta no início da noite.

A ministra deverá permanecer em repouso na quarta-feira (16).

Hoje mais cedo, a ministra participou do simpósio Conectando Clima e Natureza: Recomendações para Negociações Multilaterais, em Brasília.

A agenda da ministra também previa encontro com parlamentares e entrevista à imprensa.