Lula participa do velório do papa Francisco: ''Emoção e devoção''

/Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está no Vaticano, cidade-estado cercada por Roma, Itália, e sede da Igreja Católica, para as cerimônias de velório do papa Francisco, morto na segunda-feira (21/4).

Eu e @JanjaLula estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam%u2026 pic.twitter.com/ighGOzM7hw — Lula (@LulaOficial) April 25, 2025

Ao lado do petista, na Basílica de São Pedro, está a primeira-dama Rosângela Janja da Silva. Também fazem parte da extensa comitiva brasileira, de 18 pessoas, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.





Em Roma, juntou-se a eles a ex-presidente Dilma Rousseff, que dirige o Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco do Brics.