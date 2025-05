Lula leva ministros e parlamentares ao funeral de Francisco; veja lista completa

Além da primeira-dama Janja da Silva e dos presidentes dos Três Poderes, também viajarão quatro ministros de Estado e 10 parlamentares/foto: Instagram

O Palácio do Planalto divulgou nesta quinta-feira (24/4) a comitiva que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao funeral do papa Francisco, em Roma. Além da primeira-dama Janja da Silva e dos presidentes dos Três Poderes, também viajarão quatro ministros de Estado e 10 parlamentares.

A comitiva embarca às 22h de hoje para Roma, onde ocorre o funeral de Francisco no sábado (26). A previsão é que as autoridades voltem ao Brasil ainda no sábado, logo após a cerimônia.

O petista levará os chefes dos Três Poderes para o funeral: os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. Eles foram os primeiros a confirmar presença na comitiva.

Da Esplanada participarão os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos), além do assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, embaixador Celso Amorim.

Também embarcarão os senadores Renan Calheiros (MDB-Alagoas), Leila Barros (PDT-DF) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), e os deputados Luis Tibé (Avante-MG), Odair Cunha (PT-MG), Padre João (PT-MG), Reimont (PT-RJ), Luiz Gastão (PSD-CE), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e Professora Goreth (PDT-AP).

O funeral do papa Francisco reunirá uma série de chefes de Estado e líderes mundiais. Entre os que já confirmaram presença estão o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Veja a lista completa:

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Primeira-dama Janja da Silva

Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal;

Senador Davi Alcolumbre, Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal;

Deputado Federal Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados;

Embaixador Mauro Vieira, Ministro das Relações Exteriores;

Ricardo Lewandowski, Ministro da Justiça e Segurança Pública;

Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Macaé Evaristo, Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania;

Senador Renan Calheiros;

Senadora Leila Barros;

Senadora Soraya Thronicke;

Dep. Federal Luis Tibé;

Dep. Federal Odair Cunha;

Dep. Federal Padre João;

Dep. Federal Reimont;

Dep. Federal Luiz Gastão;

Dep. Federal Dagoberto Nogueira;

Dep. Federal Professora Goreth;

Embaixador Celso Amorim, Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República.

Confira as informações no Correio Braziliense.