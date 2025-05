Lula ficou 'sensibilizado' com pauta da escala 6×1, diz líder sindical

Presidente se reuniu com representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto, na tarde desta terça-feira (29/4)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva/foto: Ricardo Stuckert / PR

Às vésperas do Dia do Trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, no Palácio do Planalto, representantes de centrais sindicais para debater pautas prioritárias da classe. Um dos principais temas abordados foi a revisão de jornadas de trabalho exaustivas, com o fim da escala 6×1 e a redução da carga horária para 40 horas semanais.

De acordo com Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), que esteve na reunião, o chefe do Executivo se mostrou “sensibilizado” com a eliminação da escala 6×1 (em que se trabalha seis dias e descansa um). Lula encaminhou a auxiliares a tarefa de estudar como o Executivo pode atuar para avançar com o tema.

“Ele [o presidente] mesmo falou que no mundo todo a jornada é outra, o mundo mudou, a tecnologia, tantas coisas influenciam hoje a vida das pessoas”, descreveu o líder sindical ao Metrópoles.

