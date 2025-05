João Campos: ''Marcílio Régio faz parte de nosso time''

/Edson Holanda/Divulgação

O prefeito João Campos (PSB) foi a Goiana na noite dessa terça-feira (22) e participou do ato de campanha do candidato a prefeito Marcílio Régio (PP), que tem o PSB na sua aliança e a petista Lícia Maciel como vice. Apesar de o PP lhe fazer oposição e ser aliado da governadora Raquel Lyra (PSD), Campos afirma que Marcílio faz parte do seu time.





“Quando o time do trabalho tá junto, tá unido, coisa boa acontece. E Marcílio Régio faz parte de nosso time e vai trabalhar muito para dar continuidade ao legado de Eduardo Honório e seguir com o desenvolvimento de Goiana. Fui em seu ato de campanha porque acredito na capacidade e na vontade de Marcílio em fazer mais pela sua cidade. Vamos trabalhar juntos. No dia 4 de maio, é Marcílio, futuro prefeito de Goiana”, escreveu João Campos nas suas redes sociais.





Marcílio também destacou a presença do prefeito do Recife na sua caminhada. “A onda azul se espalhou, e caminhar com João Campos por Goiana só fortalece nossa esperança. Essa energia é real”, postou o candidato do PP.





Em Goiana, haverá eleição suplementar para prefeito porque a Justiça Eleitoral anulou o resultado do pleito de 2024. O ex-prefeito Eduardo Honório (UB) venceu com 78% dos votos, mas como já estava no cargo há oito anos, teve a candidatura indeferida.





O outro candidato à Prefeitura é o prefeito interino Eduardo Batista, que é filiado ao Avante. O partido também é aliado de Raquel Lyra.





Ontem, ao ser questionada se iria a Goiana para apoiar um dos dois candidatos, a governadora respondeu: “A gente está cuidando do nosso Governo. Deixa a campanha da cidade para outro momento. Agora, eu sou governadora de todos os pernambucanos, para trabalhar junto com Goiana, para fazer daquele povo também ser feliz”.





Em virtude do falecimento do Papa Francisco, na última segunda-feira, Eduardo Batista suspendeu os atos de campanha por dois dias. Deverá retomar a agenda política amanhã.