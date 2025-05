Deputado estadual Jarbas Filho diz que será candidato a presidente do MDB de Pernambuco

/Roberta Guimarães/Alepe

O deputado estadual Jarbas Filho informou, nesta quarta-feira (23), que será candidato à presidência do MDB de Pernambuco. Ele já havia recebido o apoio do senador Fernando Dueire, mas externou a intenção de enfrentar o atual dirigente Raul Henry. A eleição do novo diretório está marcada para o dia 24 de maio.





Segue a nota de Jarbas Filho:





Com responsabilidade e espírito coletivo, decidi aceitar a indicação para concorrer a presidência do MDB de Pernambuco. Assumo essa missão ciente dos desafios que o momento exige, movido pela vontade de contribuir com a reconstrução e o fortalecimento de um partido que sempre fez parte da minha vida e da história política do nosso estado.





Minha trajetória política foi construída dentro do MDB, ao lado do meu pai, Jarbas Vasconcelos, um dos fundadores do partido no Brasil e referência de integridade e compromisso público.





Através dele, aprendi desde cedo que política se exerce com diálogo, firmeza de princípios e respeito à sociedade. Conto com o apoio da minha família, da ampla maioria dos prefeitos emedebistas de Pernambuco e diversas lideranças políticas em todas as regiões do estado.





É com esse incentivo que me coloco à disposição para liderar um novo ciclo no nosso partido.





Tenho plena convicção da legitimidade que carrego ao assumir esse desafio. O MDB de Pernambuco precisa reencontrar seu caminho, resgatando sua relevância e protagonismo político.





Nos últimos anos, infelizmente, nosso partido teve sua importância gradualmente reduzida, tornando-se muitas vezes instrumento de interesses particulares e dependente de outras legeno para manter sua sobrevivência. Essa não é a vocação do MDB. Não foi para isso que ele foi fundado, e não será esse o destino que aceitaremos passivamente.





Meu compromisso é claro: fortalecer o MDB com base no diálogo, na inclusão e no respeito à história dos nossos filiados. Quero reconstruir um partido vibrante, ativo, presente na vida dos pernambucanos de todos os cantos do estado. Sintonizados com os valores democráticos de sempre. Vamos juntos, trabalhar por um MDB forte, representativo e preparado para





Conto com todos vocês nessa jornada.